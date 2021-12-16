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5 часов назад

Одну вакцину от COVID-19 задумали запретить в США

В США могут запретить одну вакцину от COVID-19 — Johnson&Johnson — из-за остающихся проблем с образованием тромбов у привитых. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Одну вакцину от COVID-19 задумали запретить в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) задумала рассмотреть эту ситуацию. Встреча консультативной группы пройдет 16 декабря.

Как заявил источник, вероятно, будут представлены новые сведения о случаях образования тромбов у привитых вакциной Johnson&Johnson. В основном проблемы наблюдались у женщин молодого и среднего возраста. Смертельные случаи крайне редки, отмечает газета. Как отметил знакомый с ситуацией федеральный чиновник, из-за образования тромбов погибли девять человек.

В частности, группа может рекомендовать продолжить использование вакцины, либо посоветовать вместо Johnson&Johnson использовать вакцину Pfizer.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти планируют пожертвовать другим странам вакцины. По его словам, к концу 2022 года власти пожертвуют более 1,2 миллиарда доз вакцины.

Другое,Энтони Блинкен,Johnson & Johnson,Washington Post,
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