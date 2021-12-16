Одну вакцину от COVID-19 задумали запретить в США

В США могут запретить одну вакцину от COVID-19 — Johnson&Johnson — из-за остающихся проблем с образованием тромбов у привитых. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) задумала рассмотреть эту ситуацию. Встреча консультативной группы пройдет 16 декабря.

Как заявил источник, вероятно, будут представлены новые сведения о случаях образования тромбов у привитых вакциной Johnson&Johnson. В основном проблемы наблюдались у женщин молодого и среднего возраста. Смертельные случаи крайне редки, отмечает газета. Как отметил знакомый с ситуацией федеральный чиновник, из-за образования тромбов погибли девять человек.

В частности, группа может рекомендовать продолжить использование вакцины, либо посоветовать вместо Johnson&Johnson использовать вакцину Pfizer.