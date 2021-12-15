Российского миллионера арестовали по делу о взрыве на шахте в Кузбассе

Суд арестовал главу холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС, контролирует шахту «Листвяжная») миллионера Михаила Федяева и трёх других топ-менеджеров по делу о гибели 51 человека. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство «Листвяжной» систематически скрывало факты чрезмерной загазованности шахты метаном, а также не проводило проверки. «Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершённых преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия», — добавила (hhttps://sledcom.ru/news/item/1639551/) официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Кроме председателя совета директоров холдинга СДС Михаила Федяева, фигурантами дела стали гендиректор холдинга Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов. По данным СК, Якутов располагал сведениями о том, что концентрация метана в шахте «Листвяжная» достигает взрывоопасных значений, но не остановил её работу. Также, по информации следствия, руководители «Листвяжной» и «СДС-Уголь» после аварии задним числом писали отчёты о закупках средств безопасности. Из справки по телефонным переговорам СК узнал, что топ-менеджмент знал о грубых нарушениях техники безопасности. Следствие полагает, что бизнесмены пытались скрыть свою вину. Также известно, что по делу проходят директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок и главные госинспекторы местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Никто из них не признал вину. Конкретно Федяева подозревают в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями — по этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. В 2020 году журнал Forbes поставил Федяева на 177-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $550 млн. В рейтинг за 2021 год он уже не попал. Взрыв на шахте «Листвяжная» произошёл 25 ноября. В результате пожара погибли 46 горняков и пятеро спасателей. По предварительной версии, причиной стал взрыв метана. После трагедии работники шахты рассказали, что руководство предприятия игнорировало их предупреждения о высоком уровне загазованности под землёй и заставляло их работать в опасных условиях. Фото: sledcom.ru