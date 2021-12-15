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5 часов назад

Руй Витория отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых, сообщает пресс-служба клуба.

Руй Витория отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Другое,Спартак,
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