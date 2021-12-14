Юрий Жирков: придётся завершить карьеру этой зимой, если не будет предложений

Бывший защитник сборной России, московского «ЦСКА», «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков заявил, что завершит карьеру, если не получит предложений этой зимой.
«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.
Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», — приводит слова Жиркова ТАСС.
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова стал санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном подписании игрока в «Балтику».