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1 час назад

Юрий Жирков: придётся завершить карьеру этой зимой, если не будет предложений

Бывший защитник сборной России, московского «ЦСКА», «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков заявил, что завершит карьеру, если не получит предложений этой зимой.

Юрий Жирков: придётся завершить карьеру этой зимой, если не будет предложений
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.

Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова стал санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном подписании игрока в «Балтику».

Другое,Юрий Жирков,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,Динамо,Зенит,ИТАР-ТАСС,
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