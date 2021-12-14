Драка медвежонка с надувным оленем попала на видео

Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «360». На них видно, как животное атаковало «противника», не обращая внимания на его гигантский размер. Мама-медведица при этом находилась рядом, но в схватку своего детеныша с оленем предпочла не вмешиваться. В итоге враг оказался поверженным.