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2 часа назад

Драка медвежонка с надувным оленем попала на видео

В США медвежонок подрался с огромным надувным оленем. Инцидент произошел в Калифорнии.

Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «360». На них видно, как животное атаковало «противника», не обращая внимания на его гигантский размер. Мама-медведица при этом находилась рядом, но в схватку своего детеныша с оленем предпочла не вмешиваться. В итоге враг оказался поверженным.

Ранее сообщалось, что мужчина сделал массаж сердца и искусственное дыхание обезьянке, которую покусали собаки. Он привел животное в чувство и передал в руки ветеринаров.

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