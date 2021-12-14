Драка медвежонка с надувным оленем попала на видео

В США медвежонок подрался с огромным надувным оленем. Инцидент произошел в Калифорнии.
Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «360». На них видно, как животное атаковало «противника», не обращая внимания на его гигантский размер. Мама-медведица при этом находилась рядом, но в схватку своего детеныша с оленем предпочла не вмешиваться. В итоге враг оказался поверженным.
Ранее сообщалось, что мужчина сделал массаж сердца и искусственное дыхание обезьянке, которую покусали собаки. Он привел животное в чувство и передал в руки ветеринаров.