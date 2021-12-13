Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.
В результате жеребьёвки определились следующие пары:
«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)
«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)
«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя. Сеяные команды ответные игры проведут дома.
Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия). Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.