Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне ( Швейцария ) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия). Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.