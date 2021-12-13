Россиянам без суда спишут долг в 2 млрд рублей

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил «Известиям», что внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре прошлого года по ноябрь нынешнего воспользовались 6 тыс. граждан РФ.

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Процедура позволяет без суда списать долги россиянам на общую сумму более чем на 2 млрд рублей.

При этом на данный момент от обязательств на 1,23 млрд рублей освободились более 3,5 тыс. граждан. Остальные ждут прохождения шестимесячного срока, по истечении которого их долги также будут списаны.

По результатам ноября доля запущенных процедур от общего числа обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%.