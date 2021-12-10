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3 часа назад

Стадо оленей вышло к людям под Ярославлем. Видео

В Ярославской области огромное стадо оленей вышло к людям из леса. Животных заметили жители Угличского района. Соответствующие кадры размещены в сообществе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте».

«Несколько десятков животных грациозно прошагали по сугробам, а потом убежали прочь», – говорится в публикации к видео.

Некоторые из пользователей соцсети в шутку предположили, что олени догоняют уехавшего на поезде Деда Мороза. Но вполне возможно, что это стадо из охотхозяйства, где их поголовье составляет 300 особей. Об этом рассказал «Ярославль LIVE» один из местных жителей.

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