В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
4 часа назад

Зеленский и Байден обсудили помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, а также реформы на Украине и помощь стране, пишет РИА Новости.

Зеленский и Байден обсудили помощь Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Украинский президент поблагодарил Байдена за «последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе». Главы двух государств в том числе согласовали свои дальнейшие действия в этих вопроса.

Также в пресс-службе офиса украинского лидера отметили, что Зеленский заявил Байдену о готовности к диалогу с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

«Нормандский формат»

В ходе беседы Байден заявил Зеленскому, что он поддерживает «нормандский формат» по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам представителя американской администрации, в ближайшее время Вашингтон собирается провести консультации с союзниками и Россией относительно вопросов безопасности в Европе «в поисках пути вперед».

Санкции против России

После разговора Байдена и Зеленского глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что американский лидер пообещал своему украинскому коллеге ввести санкции против России в случае агрессии.

По его словам, Байден «откровенно сказал» и предупредил Путина обо всех последствиях, если Москва примет решение «об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины».

Ермак подчеркнул, что президент США в том числе заверил Зеленского в предоставлении необходимой помощи, чтобы Киев мог дать отпор внешней агрессии.

Переговоры Байдена и Зеленского продлились 1,5 часа 9 декабря. Беседа лидеров началась в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 по московскому) по защищенной телефонной связи. В офисе президента Украины заявили, что лидеры двух стран в том числе обсудили возможность вступления Украины в НАТО. Байден отметил в ходе диалога, что это решение зависит только от желания граждан страны и членов Североатлантического альянса.

Другое,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители