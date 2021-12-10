Зеленский и Байден обсудили помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, а также реформы на Украине и помощь стране, пишет РИА Новости.

Украинский президент поблагодарил Байдена за «последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе». Главы двух государств в том числе согласовали свои дальнейшие действия в этих вопроса.

Также в пресс-службе офиса украинского лидера отметили, что Зеленский заявил Байдену о готовности к диалогу с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

«Нормандский формат»

В ходе беседы Байден заявил Зеленскому, что он поддерживает «нормандский формат» по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам представителя американской администрации, в ближайшее время Вашингтон собирается провести консультации с союзниками и Россией относительно вопросов безопасности в Европе «в поисках пути вперед».

Санкции против России

После разговора Байдена и Зеленского глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что американский лидер пообещал своему украинскому коллеге ввести санкции против России в случае агрессии.

По его словам, Байден «откровенно сказал» и предупредил Путина обо всех последствиях, если Москва примет решение «об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины».

Ермак подчеркнул, что президент США в том числе заверил Зеленского в предоставлении необходимой помощи, чтобы Киев мог дать отпор внешней агрессии.