«Спартак ауф!»:появилось видео из раздевалки «Спартака» после победы над «Легией»

Футбольный клуб «Спартак» одержал победу над варшавской «Легией» и обеспечил себе выход в стадию плей-офф Лиги Европы. Атмосфера из раздевалки московского клуба после матча попала на видео. Кадры публикует telegram-канал «RT на русском».
В составе Москвичей гол забил Зелимхан Бакаев на 17-той минуте первого тайма. Стоит отметить, что на 94-минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти. «Спартак» занял первую строчку в группе С, обогнав итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».