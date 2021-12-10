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2 часа назад

«Спартак ауф!»:появилось видео из раздевалки «Спартака» после победы над «Легией»

Футбольный клуб «Спартак» одержал победу над варшавской «Легией» и обеспечил себе выход в стадию плей-офф Лиги Европы. Атмосфера из раздевалки московского клуба после матча попала на видео. Кадры публикует telegram-канал «RT на русском».

В составе Москвичей гол забил Зелимхан Бакаев на 17-той минуте первого тайма. Стоит отметить, что на 94-минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти. «Спартак» занял первую строчку в группе С, обогнав итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».

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