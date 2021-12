Бежавший из Белоруссии авиадиспетчер Галегов дал показания о рейсе Ryanair

Этим летом на территорию Евросоюза дезертировал некий Олег Галегов, которого европейские службы безопасности называют авиадиспетчером, посадившим рейс компании Ryanair в Минске 23 мая, в результате чего белорусскими силовиками были задержаны гражданка России Софья Сапега и белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Рейс следовал из Афин в Вильнюс, а причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение в службу безопасности аэропорта о минировании самолета. В США, Германии и Великобритании утверждают, что это было предлогом для задержания оппозиционера. Как стало известно The New York Times, Галегов подтвердил, что операцию проводил КГБ Белоруссии. Он рассказал, что был ответственным за то, чтобы сообщить пилоту Ryanair о заложенной на борту бомбе и необходимости приземлиться в Минске из "соображений безопасности". В этот момент в диспетчерской находился офицер службы разведки, "в решающий момент взявший ситуацию под свой контроль", а до этого он координировал свои действия и рассказывал о происходящем кому-то по телефону, утверждает Галегов. "У нас есть информация от спецслужб, что на борту находится бомба, и ее можно активировать над Вильнюсом", - сказал Галегов пилоту, согласно стенограмме. Галегов рассказал европейским ведомствам подробности операции и заявил, что ее целью было именно задержание Протасевича, экс-главы оппозиционного Telegram-канала NEXTA, признанного экстремистским в Белоруссии. В дальнейшем Галегов незаконно пересек белорусско-польскую границу с целью обратиться в посольство США. Его направили к польским властям, где он изложил свою версию событий о принуждении Ryanair к посадке. Директор департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарин факт получения показаний подтвердил. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту "принуждения к посадке" самолета Ryanair в Минске. По версии следствия, белорусские власти использовали обман и угрозы для захвата контроля (ч. 1 ст. 166 УК Польши) над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров (ч. 1 ст. 189 УК). The New York Times отметило, что сведения, предоставленные Галеговым, кардинально не меняют ход следствия, поскольку изначально европейские службы склонялись к этому варианту. Однако они планируют использовать его показания как основу для будущего судебного разбирательства. После задержания Сапегу и Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске, однако вскоре изменили им меру пресечения на домашний арест. Против россиянки возбуждено дело по нескольким статьям - ей предъявлены обвинения в разжигании социальной вражды и розни, преступлении против информационной безопасности, нарушении правил обращения с личными данными, а также угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов. Как стало известно русской службе "Би-би-си", Сапеге может грозить до шести лет лишения свободы. Экстрадировать в Россию ее могут после вердикта суда, также ее может помиловать президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вскоре после задержания молодых людей белорусский государственный канала ОНТ распространил видео, на котором Протасевич дает показания. Он признался в призывах к беспорядкам в Белоруссии и заявил, что канал NEXTA спонсировали иностранные бизнесмены, а также назвал имена координаторов беспорядков. Блогер уверял, что согласился на сотрудничество со следствием добровольно, и его не принуждали к признанию пытками. Несмотря на это, отец Протасевича, который находится в Польше, этому не поверил и высказал предположение, что его сына пытали. О том, что на Протасевича оказывали давление, заявили и в штабе Светланы Тихановской.