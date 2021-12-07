В Роспотребнадзоре сообщили новые данные о штамме «омикрон»

Новый штамм сегодня уже распространился достаточно широко <...> Конечно же риски сегодня остаются достаточно высокими. Ещё раз хочу сказать, и сегодня всё больше и больше звучит в научных публикациях, что штамм реализует свои возможности по высокой контагиозности, по высокой заразности и продолжает распространяться по миру, — сказала Попова.