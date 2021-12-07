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5 часов назад

Попова: штамм COVID-19 «омикрон» заразнее предыдущих

Новый штамм коронавируса «омикрон» отличается высокой заразностью, и уже распространяется по всему миру, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили новые данные о штамме «омикрон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне коронавирус был выявлен у четырёх вернувшихся из ЮАР туристов, каким штаммом они заразились, выясняют медики.

Новый штамм сегодня уже распространился достаточно широко <...> Конечно же риски сегодня остаются достаточно высокими. Ещё раз хочу сказать, и сегодня всё больше и больше звучит в научных публикациях, что штамм реализует свои возможности по высокой контагиозности, по высокой заразности и продолжает распространяться по миру, — сказала Попова.

Вирусолог: штамм «омикрон» может стать живой вакциной

Другое,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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