В Кремле обнародовали детали предстоящих переговоров Путина с Байденом

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не будет транслироваться. Планируется показать первые кадры со встречи, которая пройдет в видеорежиме, а затем общение лидеров будет закрытым. О формате предстоящих переговоров рассказал в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме", - приводит его слова ТАСС. Начало переговоров ожидается около 18:00 мск во вторник, 7 декабря. "Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи", - проинформировал Песков. Отвечая на вопрос об участии делегаций в саммите, представитель Кремля отметил, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Он добавил, что Путин перед каждыми серьезными переговорами проводит общение с профильными министрами. "Все, что называется, фигуранты наших двусторонних отношений, они постоянно на связи с президентом России", - пояснил Песков. Темы переговоров По его словам, лидеры двух стран "обсудят те вопросы, которые, наверное, "шумят" на повестке дня": напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к российским границам и инициативу Путина о гарантиях безопасности. "Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", - констатировал пресс-секретарь президента РФ. %%%Он отметил, что гарантии безопасности не могут быть односторонними, "гарантии бывают только обоюдными". Впервые Байден в качестве президента США встретился с Путиным 16 июня 2021 года в Женеве. Российский лидер сообщил, что в ходе диалога не было враждебности или давления, и разговор вышел "весьма конструктивным". Он отметил, что на переговорах "промелькнули зарницы счастья". Байден назвал тон саммита хорошим и позитивным. Как россияне оценивают внешнюю политику 44% участников общероссийского опроса Фонда "Общественное мнение" следят за внешней политикой страны, 54% - не интересуются этой тематикой. 23% респондентов считают, что руководство России уделяет внешней политике слишком много внимания. 14% придерживаются противоположной точки зрения. "Столько, сколько нужно" - считают 44%. 38% россиян видят во внешней политике страны больше успехов, чем неудач, 29% придерживаются обратной позиции. Примеры успехов - "в Сирии защитили, восстановили мир там", "решение по "Северному потоку - 2"", "весь мир запугали, что крутое вооружение", "Крым мы отжали". Главные неудачи - "конфликт с Украиной", "конфронтация с западными странами", "изоляция от мира", следует из релиза ФОМ.