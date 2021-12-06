20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: интеллектуальный ассистент скорости как способ снизить смертность на дорогах

Обязательное оснащение автомобилей интеллектуальной системой контроля за скоростью поможет сократить количество травм и смертей на российских дорогах и реализовать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С таким предложением выступил автор проекта «20 идей по развитию России» общественный деятель Дмитрий Давыдов.

Согласно нацпроекту, к 2030 году смертность на дорогах России должна снизиться в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом и составить 4 человека на 100 тысяч населения вместо нынешнего показателя в 10,9.

В Евросоюзе на сегодняшний день смертность в ДТП составляет 4,2 человека на 100 тысяч населения. ЕС стремится снизить этот показатель вдвое к 2030 году, а к 2050 году и вовсе свести количество смертей к нулю.

Дмитрий Давыдов обращает внимание, что в этом году Еврокомиссия обязала производителей автомобилей оснащать все поступающие на рынок Евросоюза автомобили специальной интеллектуальной системой контроля за скоростью, так называемой Intelligent Speed Assistant (ISA). Эта система использует видеокамеру для считывания дорожных знаков и/или подключенную через GPS базу данных ограничений скорости.

Согласно установленному техническому регламенту, система может предупреждать водителя о превышении скорости одним из четырех способов: каскадным звуковым предупреждением, каскадным вибрационным предупреждением, легким обратным толчком педали газа или автоматическим плавным снижением скорости.

Первые два способа являются предупредительными, тогда как при третьем и четвертом система непосредственно вмешивается в управление транспортным средством. При этом водитель может обойти ограничение, нажав на педаль газа чуть глубже – эта опция предусмотрена для экстренных ситуаций.

Автор «20 идей» считает, что России необходимо перенять европейский опыт и на законодательном уровне обязать всех производителей оснащать новые автомобили интеллектуальным ассистентом скорости, призванным помочь водителю контролировать скоростной режим и не идти на сознательное нарушение.

Давыдов предлагает ввести закон в действие спустя три-четыре года после его опубликования, поскольку рынку требуется время, чтобы подстроиться под новый технический регламент.

Когда закон вступит в силу, предлагается запретить регистрацию новых автомобилей, не оснащенных интеллектуальной системой контроля скорости.

«Благодаря таким мерам со временем все автомобили в стране будут оборудованы системой безопасности нового поколения», - отмечает Давыдов.

Как считает общественник, интеллектуальный ассистент скорости поможет законопослушным водителям избежать неосознанного нарушения скоростного режима, которое порой происходит из-за усталости или отвлекающих факторов на дорогах. При этом главным и самым важным эффектом нововведения станет существенное сокращение количества травм и смертей на российских дорогах из-за превышения скорости.