Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов

Так, с 3 декабря иностранные туристы могут въехать в страну только при предъявлении одного из четырех установленных документов на выбор: сертификата о вакцинации против COVID-19 (с приема последнего компонента вакцины должно пройти не более шести месяцев), отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда, положительного результата исследования на коронавирус, которое было проведено более десяти дней назад, но не позднее шести месяцев со дня получения результата, или справки с результатом экспресс-теста на антиген, сделанного за 48 часов до въезда в Черногорию.