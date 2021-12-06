В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
4 часа назад

Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов

Власти Черногории в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон ужесточили правила въезда для привитых путешественников. Об этом сообщило посольство России в республике на странице в Facebook.

Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, с 3 декабря иностранные туристы могут въехать в страну только при предъявлении одного из четырех установленных документов на выбор: сертификата о вакцинации против COVID-19 (с приема последнего компонента вакцины должно пройти не более шести месяцев), отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда, положительного результата исследования на коронавирус, которое было проведено более десяти дней назад, но не позднее шести месяцев со дня получения результата, или справки с результатом экспресс-теста на антиген, сделанного за 48 часов до въезда в Черногорию.

От предоставления справок о тестах освобождены дети моложе 18 лет и лица, которые предоставят доказательства невозможности вакцинации по медицинским показателям (медотвод).

Отмечается, что ужесточение правил въезда для иностранцев будет действовать минимум до 22 декабря.

Ранее в декабре власти Кипра анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных путешественников на фоне распространения нового штамма COVID-19. С 6 декабря все туристы старше 12 лет, прибывающие в республику, независимо от прививочного статуса и страны отправления должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Другое,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители