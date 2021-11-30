«Ъ»: семь генералов и полковников Росгвардии заподозрили в махинациях

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СК материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении семи старших лиц Росгвардии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Речь идет о четырех генералах и трех полковниках. Следствию направлены материалы на них по итогам проверки в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Как пишет «Коммерсант», на нее потратили 192 млн рублей. Она должна была заработать к 2016 году, но этого не произошло по сей день.

Изначально договоры на создание новой системы были подписаны между главным центром автоматизированной системы управления Внутренних войск (ВВ) МВД — на их основе была создана Росгвардия — и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. Соломатина.

По данным газеты, в результате вышеупомянутой проверки стало известно, что «Недвижимость» существовала только на бумаге, при этом выделенные средства были освоены в полном объеме. По предварительным подсчетам, завышение цены работ над системой составило около 90 млн рублей.

В особо крупном мошенничестве заподозрили генерал-майора Андрея Козлова, которого позже повысили до замглавы главного управления связи Росгвардии, а также трех офицеров-полковников.

В частности, в 2017 году несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй этой инфосистемы.

Претензии у следствия появились к бывшему начальнику главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанту Алексею Белякову, его заместителю генерал-майору Александру Выродову и главе департамента строительства подразделения генерал-лейтененату Валерию Дугинову.