Байден назвал «омикрон»-штамм поводом для беспокойства, но не паники

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» является поводом для беспокойства, но не паники, сообщает CNN.

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Глава государства подчеркнул, что новый штамм «рано или поздно» появится и в США, выразив при этом уверенность, что Соединенные Штаты сумеют его победить.

«Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые. <...> Мы будем бороться и победим этот новый вариант [коронавируса]», — сказал он.

О выявлении нового штамма коронавируса сообщили 24 ноября британские ученые, отметившие его более высокую потенциальную угрозу. Так, получивший впоследствии название «омикрон» вариант имеет большее число мутаций. Ученые предположили, что штамм появился в Ботсване. По их словам, случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в ЮАР и Гонконге.

Позднее инфицированных «омикроном» выявили в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах и ряде других государств.