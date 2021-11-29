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Родственники рассказали о последнем желании Градского

РИА "ФедералПресс"
9 часов назад

Перед смертью Александр Градский попросил родственников похоронить его рядом с родителями на Кузьминском кладбище, пишут СМИ.

Родственники рассказали о последнем желании Градского
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это была его воля – быть захороненным рядом с родителями», – цитирует портал Dni.ru одного из близких Градского.

Певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, в возрасте 72 лет. Накануне он был доставлен в больницу с признаками инсульта. Как выяснилось, артист уже долгое время страдал от низкого давления и головокружений, и регулярно вызывал скорую, однако от госпитализации отказывался.

Похороны Александра Градского намечены на 1 декабря. Прощание пройдет в театре «Градский холл», после чего композитор будет похоронен с родителями на Кузьминском кладбище. Мать Александра Градского Тамара Павловна умерла, когда музыканту было всего 14 лет. Около десяти лет назад в возрасте 87 лет ушел из жизни его отец Борис Абрамович.

Другое,Борис Абрамович,Александр Градский,Дни.Ру,
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