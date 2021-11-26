Покрывшие лед озера Байкал трещины испугали иностранных пользователей в социальной сети Reddit. Опубликованный там ролик с необычным природным явлением вызвал бурную дискуссию.
На кадрах видно, как человек на коньках скользит по озеру, а под его ногами появляются трещины длиной от нескольких сантиметров до метра.
«Это звучит так, будто по льду стреляют и он вот-вот сломается», «Это же самое глубокое озеро в мире, как ему не страшно?!», «Зачем вообще по нему кататься на коньках? Он ведь может провалиться», — прокомментировали это видео подписчики.
Байкал является самым глубоким озером на Земле – его глубина составляет примерно 1700 метров, при этом в нем находятся 20 процентов мировых запасов пресной воды. Возраст водоема – 25 миллионов лет.