«Это звучит так, будто по льду стреляют и он вот-вот сломается», «Это же самое глубокое озеро в мире, как ему не страшно?!», «Зачем вообще по нему кататься на коньках? Он ведь может провалиться», — прокомментировали это видео подписчики.