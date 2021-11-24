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Умер актер из «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

Газета.Ru
8 часов назад

Российский актер Владимир Кузнецов умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает сайт «Кино-театр.ру».

Причина смерти актера на данный момент неизвестна.

Кузнецов родился 4 октября 1956 года. После окончания ВГИКа артист работал в театре-студии Алексея Баталова, а также в Центре театра и кино.

В кино актер появлялся в основном в эпизодических ролях. В частности, он сыграл в картинах «Гардемарины, вперед!», «12 стульев», «Мертвые души», «По законам военного времени» и других. Всего он снялся более чем в 40 фильмах.

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