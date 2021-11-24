Умер актер из «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

Российский актер Владимир Кузнецов умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает сайт «Кино-театр.ру».

Кузнецов родился 4 октября 1956 года. После окончания ВГИКа артист работал в театре-студии Алексея Баталова , а также в Центре театра и кино.

В кино актер появлялся в основном в эпизодических ролях. В частности, он сыграл в картинах «Гардемарины, вперед!», «12 стульев», «Мертвые души», «По законам военного времени» и других. Всего он снялся более чем в 40 фильмах.