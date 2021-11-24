«Зенит» мог стильно уйти в Лигу Европы, но вместо этого сошёл с ума

Репортаж Евгения Маркова из Мальмё, где на стадионе выдают беруши.

«Зенит» на классе начинал эту Лигу чемпионов – причём на таком, что после стартового поражения сами игроки называли ночь на «Стэмфорд Бридж» волшебной и незабываемой. Ведь играя против «Челси» в три защитника, они не просели и порадовали долгожданным героизмом.

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Барриос, например, получил премию лучшего в мире футболиста, игравшего сразу после полёта на самолёте с новым загранпаспортом. Он не только пять раз из шести отобрал мяч у Лукаку, но и сформировал звериный настрой в центре поля – когда чистый подкат стал типичным движением игрока «Зенита» на любой позиции.

А Чистякова – всё же отпустившего под конец матча Лукаку – ругать было невозможно физически. Ругать за 11 перехватов, 98% точных передач и создание самых некомфортных условий для самого неудобного нападающего «Челси»? Невозможно.

«Зенит» ещё и выступил поэтически. На двери раздевалки в Лондоне процитировал тренера Теда Лассо из одноимённого сериала: believе, то есть «верь».

И вера пришла. И усилилась. Особенно – после разгромной победы над «Мальмё» (4:0). Когда играли в праздничном сочетании «белые футболки – голубые трусы», когда Барриос выжигал чуть меньше (этого и не требовалось), зато Петербург снова увидел пушку от Сутормина, а также две голевые передачи Ракицкого и дурашливое празднование Вендела.

«Зенит» долгожданно газанул в еврокубковом сезоне при Семаке, а чёткое третье место в группе без шансов для «Мальмё» стало не самым плохим сюжетом для начала зимы.

***

Однако через два месяца про зиму говорил главный тренер «Мальмё» Йон Даль Томассон: «Новогодние праздники пришли в Россию слишком рано».

Ведь после просмотра VAR судья назначил пенальти на Дзюбе. Гол Ракицкого убил минимальный шанс шведов на Лигу Европы. А стадион забыл все песни, кроме одной: «УЕФА – мафия». И повторял их, яростно обращаясь в сторону гостевого сектора. Хотя казалось: приехавшие на велосипедах люди с центральных трибун никогда таким заниматься не будут.

Но занимались. Потому что видели, как изменилось настроение «Зенита». От позитива – когда запасной вратарь Одоевский бросил питерским фанатам мяч в качестве сувенира, а Дзюба в шутку швырнул манишкой в лицо Барриосу – до психоза.

Происходило странное.

Во-первых, купленный в том числе под Лигу чемпионов Клаудиньо не смог отделить агрессию от эмоций: сначала удалился в Екатеринбурге, а в Мальмё огнеопасно фолил после жёлтой карточки и отправился на скамейку в перерыве.

Во-вторых, вместе с бразильцем тогда же заменили Ловрена (тоже странно), «Зенит» перешёл на схему с четвёркой защитников, но оставшийся в центре обороны для игры в воздухе Чистяков удалился при счёте 1:0 в пользу «Мальмё».

В-третьих, Дзюба не забил пенальти в ситуации, когда фанаты оскорбляли его и просили поменять бьющего. А ведь Артёма мотивирует – когда все против него.

В-четвёртых, не только Дзюба, но и весь «Зенит», то есть чемпион России, не смог собраться на стадионе, где журналистам для комфортной работы выдавали беруши. Семак это отчасти подтвердил: словами про 12-го игрока у хозяев и давление гостевых матчей на молодых футболистов.

Просто этой ночью Лиги чемпионов фанаты «Мальмё» из-за жёстких правил УЕФА не использовали классическую для шведов пиротехнику, но работали исключительно голосом, то есть вдвойне. Ещё и протестуя против будущих ограничительных мер на шведских стадионах тем, что они не только повесили собственные баннеры вверх ногами, но и добавили в пение агрессию.

«Зенит» под этим гулом осел и первым в турнире получил гол от «Мальмё».

***

Матч заканчивался диковатой минутой уже в исполнении питерских фанатов – на то он и психованный.

Гол с пенальти в добавленное время Ракицкий праздновал возле гостевого сектора.

Один из фанатов в тот же момент выбежал на поле, с трудом удерживая равновесие. Поскользнулся, но не упал, ушёл на ложном замахе от стюарда, побежал к трибуне и моментально смешался с толпой.

Как он это сделал? К тому моменту несколько десятков фанатов спустились к полю и бесились прямо за рекламными щитами.

Кто-то просто прыгал, кто-то общался со стюардами, кто-то бегал с оторванной от чего-то чёрной полоской.

Такой антураж.

***

«Зенит» всё равно продлил евросезон, причём впервые за три года. Но сделал это так натужно, что заложенные на «Стэмфорд Бридж» сила и стиль испарились.

Я это почувствовал ещё раз. Когда на вопрос – почему в Европе «Зенит» не только не побеждает в гостях 16 раз подряд, но и не играет лучше соперника по ходу этих матчей – Семак с улыбкой ответил: «Мы вообще нечасто побеждаем».