США не позвали Россию на "Саммит за демократию"

США пригласили на "Саммит за демократию", который пройдет онлайн, 110 стран и территорий. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США. В список приглашенных не попали Россия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии. Среди стран Евросоюза приглашены все, кроме Венгрии. Сообщается, что на саммит позвали Тайвань, который большинство стран считают частью Китая. Из стран бывшего СССР приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. США проведут "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории недостаточно.