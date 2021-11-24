В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

США не позвали Россию на "Саммит за демократию"

Газета.Ru
10 часов назад

США пригласили на "Саммит за демократию", который пройдет онлайн, 110 стран и территорий. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США. В список приглашенных не попали Россия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии. Среди стран Евросоюза приглашены все, кроме Венгрии. Сообщается, что на саммит позвали Тайвань, который большинство стран считают частью Китая. Из стран бывшего СССР приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. США проведут "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории недостаточно.

Другое,Мария Захарова,МИД,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители