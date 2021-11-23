Около половины россиян перестали заниматься спортом из-за пандемии

Большинство россиян (48,7%) отказались от привычных занятий спортом во время пандемии коронавируса, сообщили «Газете.Ru» в компании-производителе спортивного оборудования Hasttings по итогам тематического опроса.

21,8% опрошенных рассказали, что теперь тренируются дома, на уличные спортивные площадки вместо спортзала теперь ходят 9,9% респондентов. Еще 4,8% приобрели тренажеры для занятий дома. 6,6% предпочитают смотреть передачи о спорте, а не заниматься.

Вместе с тем всего 8,2% респондентов вакцинировались ради того, чтобы посещать фитнес-клубы, которые в ряде регионов пускают посетителей только с QR-кодом.

«Несмотря на то, что за время карантина цены на спортивное оборудование выросли на 50%, за последние 2 года спрос на домашние тренажеры увеличился почти вдвое. Сейчас мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации на рынке спортивных товаров и отмечаем сохранение интереса к домашним тренажерам и аксессуарам, поскольку сезон занятий на улице практически завершен, и некоторые люди сталкиваются с ограничениями при посещении спортзалов», — сказал генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин.

В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет.