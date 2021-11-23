В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Около половины россиян перестали заниматься спортом из-за пандемии

Газета.Ru
9 часов назад

Большинство россиян (48,7%) отказались от привычных занятий спортом во время пандемии коронавируса, сообщили «Газете.Ru» в компании-производителе спортивного оборудования Hasttings по итогам тематического опроса.

Около половины россиян перестали заниматься спортом из-за пандемии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

21,8% опрошенных рассказали, что теперь тренируются дома, на уличные спортивные площадки вместо спортзала теперь ходят 9,9% респондентов. Еще 4,8% приобрели тренажеры для занятий дома. 6,6% предпочитают смотреть передачи о спорте, а не заниматься.

Вместе с тем всего 8,2% респондентов вакцинировались ради того, чтобы посещать фитнес-клубы, которые в ряде регионов пускают посетителей только с QR-кодом.

«Несмотря на то, что за время карантина цены на спортивное оборудование выросли на 50%, за последние 2 года спрос на домашние тренажеры увеличился почти вдвое. Сейчас мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации на рынке спортивных товаров и отмечаем сохранение интереса к домашним тренажерам и аксессуарам, поскольку сезон занятий на улице практически завершен, и некоторые люди сталкиваются с ограничениями при посещении спортзалов», — сказал генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин.

В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее сообщалось, что две трети россиян не придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ).

Другое,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители