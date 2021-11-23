США ввели санкции против «Северного потока-2»

США вводят санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает CNN.

По его словам, новые ограничительные меры коснутся «связанной с Россией компании» Transadria Ltd и находящегося в ее собственности корабля «Марлин». Отмечается, что, согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под флагом России. Название второго корабля глава Госдепа уточнять не стал.

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Новые рестрикции со стороны США прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право.

Кроме того, Россия категорически отвергает обвинения относительно российской энергетической политики. «Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», — сказал российский посол. По его словам, Россия на практике доказала, что является надежным партнером в энергетической сфере.

Непримиримая борьба

Ранее группа сенаторов-республиканцев во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената США по международным отношениям, предложила добавить санкции против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет страны на 2022 год. Соответствующее предложение направили шестеро законодателей, в том числе Риш.

Как уточняется в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, поправки в закон об ассигнованиях на оборону США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2022 финансовый год были внесены, чтобы «остановить "Северный поток-2"». Поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Санкции также предполагают запрет на въезд на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз, полученных лицами, которые связаны с проектом.

В то же время 20 ноября сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес заявил, что новые ограничительные меры могут быть введены против «Северного потока-2» в случае «вторжения» России на Украину.

Долгожданный запуск

В США полагают, что «Северный поток-2» может начать работу через «пару месяцев», сообщило издание Bloomberg.

По данным американского агентства, такие данные содержатся в докладе по газопроводу, который администрация президента США Джо Байдена передала в конгресс в преддверии введения новых ограничительных мер. В Bloomberg также рассказали, что американские власти расценивают Transadria Ltd как подставную российскую компанию, зарегистрированную на Кипре.