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Спасение застрявшей в кормушке упитанной белки сняли на видео

Александр Кузьмин
4 часа назад

В Британии белка забралась в птичью кормушку и застряла. На помощь ему пригласили специалиста. Видео спасения прожорливого животного публикует телеканал «360».

На кадрах видно, как человеку пришлось разрезать прутья маленькой клетки, в которой вместо пернатых оказался дикий зверек. При этом сама белка мирно ждала, когда ее вызволят из «ловушки».

Уточняется, что животное не получило травм. Как только решетку удалось открыть, проворный грызун тут же ретировался.

Ранее сообщалось, что ленивец пожал руку своему спасителю, который перенес его на дерево.

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