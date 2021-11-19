В США покупательница обнаружила скрытую камеру в примерочной популярного магазина. На своей странице в TikTok женщина опубликовала кадры, на которых виден установленный на потолке механизм слежения.
27-летняя посетительница бутика Windsor, расположенного в торговом центре города Модесто (штат Калифорния), рассказала, что заметила камеру во время примерки вещей.
«Вы хотите сказать, что они просто наблюдали за мной, пока я была голой? Я очень зла, потому что заметила, что меня снимают в момент, когда надевала вещи», — заявила женщина.