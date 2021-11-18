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Источник: Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство

Чемпионат.com
3 часа назад

Полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений, сообщает Telegraaf. Сообщается, что соответствующие обвинения были предъявлены некому 29-летнему мужчине, официально его имя не называется. Но СМИ уверены, что речь идёт именно о Промесе.

Источник: Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации голландских СМИ, в конце июля прошлого года во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде (Нидерланды) двоюродного брата Промеса серьёзно ранили ножом после ссоры, в результате чего тот получил травму колена. Правоохранительные органы начали расследование, которое привело к аресту Промеса в декабре.

Максимальное наказание, которое грозит Промесу, – 4 года заключения.

Если его осудят, то контракт со «Спартаком» будет расторгнут, выплаты «Аяксу» прекратятся, но уже совершённые возвращены не будут. По контракту московский клуб должен платить каждые полгода.

Другое,Квинси Промес,МВД,
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