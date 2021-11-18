Российские туристы купаются в Черном море в середине ноября. Очевидцы на одном из пляжей курортного города Сочи сняли на видео, как несколько человек плавают в море. Запись опубликована в Instagram-аккаунте @sochi.24.
Необычный для этого времени года способ времяпрепровождения вызвал недоумение у некоторых пользователей сети.
«Человек приехал из Хабаровска или Мурманска, моря не видел лет 10. Почему бы и не искупаться?», «Они точно из Сибири», «Моржи приплыли», «У северян логика железная. Приехали на море — значит надо плавать», — прокомментировали они публикацию.