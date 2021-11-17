В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Лионель Месси — лучший футболист года по версии Goal.com

Чемпионат.com
5 часов назад

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2021 года по версии Goal.com.

Лионель Месси — лучший футболист года по версии Goal.com
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Голосование проводилось среди читателей портала. Месси опередил форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего «Баварии» и национальной команды Польши Роберта Левандовского. Примечательно, что в топ-50 по итогам голосования попал 35-летний форвард «Атлетико Минейро» и сборной Бразилии Халк — экс-игрок «Зенита» занял 47-е место.

Топ-10 лучших игроков года по версии Goal.com:

Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» Португалия)

Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

Карим Бензема («Реал», Франция)

Н'Голо Канте («Челси», Франция)

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Неймар («ПСЖ», Бразилия).

В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 5 матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями.

Другое,Роберт Левандовский,Мохамед Салах,Карим Бензема,Роберт Левандовски,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,Реал,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители