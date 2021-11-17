Лионель Месси — лучший футболист года по версии Goal.com

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2021 года по версии Goal.com.

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Голосование проводилось среди читателей портала. Месси опередил форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего «Баварии» и национальной команды Польши Роберта Левандовского. Примечательно, что в топ-50 по итогам голосования попал 35-летний форвард «Атлетико Минейро» и сборной Бразилии Халк — экс-игрок «Зенита» занял 47-е место.

Топ-10 лучших игроков года по версии Goal.com:

Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» Португалия)

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

Н'Голо Канте («Челси», Франция)

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Неймар («ПСЖ», Бразилия).