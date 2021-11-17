ЕСПЧ отказался сравнивать карантин с лишением свободы

Введение в стране локдауна на фоне пандемии коронавируса не является нарушением Европейской конвенции по правам человека. Такое решение приняли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает «Российская газета» со ссылкой на обобщение Верховного суда России.

В ЕСПЧ отказались сравнивать карантин с лишением свободы. «Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов», — сказано в обобщении. Согласно позиции суда, степень ограничений в ходе карантина не была достаточно сильной, чтобы назвать указанный эпидемиологический режим лишением свободы.

По информации издания, решение было принято через пять месяцев после подачи жалобы. Страсбургский суд признал, что пандемия COVID-19 продолжается и может иметь серьезные последствия для всего мира, поэтому текущая ситуация непредсказуема.