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ЕСПЧ отказался сравнивать карантин с лишением свободы

Lenta.ru
7 часов назад

Введение в стране локдауна на фоне пандемии коронавируса не является нарушением Европейской конвенции по правам человека. Такое решение приняли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает «Российская газета» со ссылкой на обобщение Верховного суда России.

ЕСПЧ отказался сравнивать карантин с лишением свободы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ЕСПЧ отказались сравнивать карантин с лишением свободы. «Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов», — сказано в обобщении. Согласно позиции суда, степень ограничений в ходе карантина не была достаточно сильной, чтобы назвать указанный эпидемиологический режим лишением свободы.

По информации издания, решение было принято через пять месяцев после подачи жалобы. Страсбургский суд признал, что пандемия COVID-19 продолжается и может иметь серьезные последствия для всего мира, поэтому текущая ситуация непредсказуема.

Ранее стало известно, что число жертв COVID-19 в европейском регионе за неделю выросло на пять процентов, а новых случаев заражения — на восемь. За этот период в странах Европы от осложнений инфекции умерли более 28 тысяч граждан. В ВОЗ подчеркнули, что Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса.

Другое,ЕСПЧ,ВОЗ,"Российская газета",
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