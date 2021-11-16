Метрополитен Петербурга опубликовал видео в стиле GTA. Ролик размещен на официальной странице spbmetro в TikTok.
«Если бы жизнь была видеоигрой. Спасибо всем, кто смотрел наши видео – уходим снимать новые. Пишите в комментариях, о чем ещё хотели бы узнать», – подписали публикацию ее авторы.
На кадрах работники петербургской подземки изображают персонажей компьютерной игры. Они необычно двигаются и замирают, словно анимированные герои.
«Я не могу выйти из машинного зала, пока наш аккаунт не наберет миллион лайков», – говорит один из них.