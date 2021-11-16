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Метро Санкт-Петербурга опубликовало видео в стиле GTA

Александр Кузьмин
3 часа назад

Метрополитен Петербурга опубликовал видео в стиле GTA. Ролик размещен на официальной странице spbmetro в TikTok.

«Если бы жизнь была видеоигрой. Спасибо всем, кто смотрел наши видео – уходим снимать новые. Пишите в комментариях, о чем ещё хотели бы узнать», – подписали публикацию ее авторы.

На кадрах работники петербургской подземки изображают персонажей компьютерной игры. Они необычно двигаются и замирают, словно анимированные герои.

«Я не могу выйти из машинного зала, пока наш аккаунт не наберет миллион лайков», – говорит один из них.

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