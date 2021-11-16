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Северное сияние в Петербурге и области сняли на видео

Александр Кузьмин
4 часа назад

Жители Петербурга и Ленинградской области минувшей ночью заметили северное сияние. Кадры природного явления публикуют в социальных сетях.

Уточняется, что в Петербурге яркое свечение верхних слоев атмосферы можно было наблюдать в районе Лахта Центра, в области его увидели жители Всеволожского района.

Этой осенью петербуржцы не в первый раз смогли насладиться красочным небом. Ранее сообщалось, что северное сияние озарило его в ночь на 13 октября. И хотя небосвод закрывали облака, очевидцы все равно были рады возможности

полюбоваться на необычное атмосферное явление.

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