Джо Байден во время переговоров с Си Цзиньпином не стал поддерживать независимость Тайваня

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры, которые длились более трех часов. Известно, что председатель КНР на встрече призвал президента США конструктивно решать разногласия между Пекином и Вашингтоном и не допускать, чтобы отношения двух стран вышли из-под контроля. При этом Си Цзиньпин не стал скрывать, что проблема неподконтрольности Тайваня все так же принципиально важна для КНР. "Если сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, будут провоцировать и даже перейдут "красную черту", нам придется прибегнуть к решительным мерам" - сказал он. Байден же заверил, что США придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня, передает Центральное телевидение КНР. Он также отметил, что США не стремятся менять политическую систему Китая и не хотят вступать с ним в конфликт. Накануне переговоров газета China Daily утверждала, что китайский лидер попытается донести до Байдена, что Пекин любой ценой добьется воссоединения с Тайванем, а попытки поддержать тайваньских сепаратистов опасны. Дело в том, что США, признающие КНР в качестве единого китайского государства, имеют обязательства и перед Тайванем. Речь идет о "Законе об отношениях с Тайванем" от 1979 года, согласно которому американцы должны будут предоставить оборонительные средства и услуги, в том числе в случае внешних угроз безопасности. Их характер и объемы при этом определяются президентом и Конгрессом США. В октябре Байден прямо говорил, что США готовы будут встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии с китайской стороны. Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии "Гоминьдан". В 2005 году в Китае был принят закон о применении военной силы против Тайваня, если власти попробуют провозгласить свою независимость де-юре. Правда, содержащаяся в нем формулировка оставляет поле для маневра: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными. Агентство Reuters недавно представило 6 своих версий, как именно Китай будет устанавливать контроль над Тайванем. При этом пять из них, по сути, связаны друг с другом и подразумевают локальный конфликт, но с участием США. В материале отмечается, что уже сейчас китайские военные ведут "войну в серой зоне" против Тайваня. В это понятие входит ежедневная кампания устрашающих военных учений, патрулирования и наблюдения. При этом журналисты уверены, что если Вашингтон откажется защищать Тайвань, то его азиатские союзники (Япония, Южная Корея и Австралия), окажутся гораздо более уязвимыми для военного и давления Китая и могут озаботиться вопросом получением ядерного оружия. А если же США действительно решат защищать остров, то нет никаких гарантий, что они победят армию Китая, которая модернизируется. Захват прибрежных островов Первый сценарий - блокада островов Мацзу, которые расположены около материка, но контролируется Тайванем. Это должно усилить давление Пекина и повлиять на островитян, которые видят Тайвань как независимое государство. Главным выразителем их интересов считается правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Высшее военное командование Китая начнет в таком случае блокаду островов Мацзу с целью начать переговоры об объединении. Так, корабли и подводные лодки ВМС НОАК окружат архипелаг, а сотни земснарядов, рыбацких лодок и других китайских кораблей придут им на помощь. В результате тайваньская береговая охрана окажется изолированной и потеряет способность сопротивляться, а китайские ракеты, ударные самолеты и военные корабли КНР помогут ликвидировать угрозы со стороны уступающих им сил Тайбэя. В итоге Мацзу перейдут под контроль Китая. США и их союзники в таком случае, по мнению агентства, применят совместные торгово-экономические санкции в отношении Пекина. Второй сценарий в представлении Reuters описывает атаку на другой тайваньский остров - Цзиньмэнь, также расположенный в нескольких километрах от Китая. Там речь идет уже о стремительной десантной операции при поддержке береговой артиллерии и авиации. В частности, силы НОАК, считают в Reuters, без предупреждения начнут атаковать ракетами штаб, расположенный на Цзиньмэне. В это же время китайские десантные корабли с войсками направятся к пляжам острова, вертолеты также переправят войска для захвата ключевых стратегических позиций. Система противовоздушной обороны Тайваня в ответ может запустить ракеты класса "земля-воздух" по самолетам НОАК над проливом. В воздухе также развернется дуэль истребителей. Китай блокирует осуждение его действий в Совбезе ООН. США и союзники отправят корабли на защиту острова к проливу, несмотря на предупреждения Пекина. При этом Вашингтон не станет атаковать Пекин, чтобы не развязывать крупную войну из-за небольшой территории. Замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в комментарии "Газете.Ru" выразил мнение, что брать прибрежные острова, не захватывая Тайвань, - "глупость и поражение", чего китайцы не будут делать. "Просто потому, что как только это все начнется, Тайвань объявит независимость, американцы начнут там концентрировать войска, и Китай его потом не возьмет. Дальше дело придется иметь уже с независимым Тайванем, который признают США", - считает эксперт. Таможенный карантин и блокада Третий сценарий называется "таможенный карантин". "Военное и политическое руководство Китая под руководством Си Цзиньпина решает ввести экстренный таможенный карантин Тайваня, чтобы заставить руководство острова согласиться на переговоры. Пекин запрещает всем судам заходить в территориальные воды Тайваня без его разрешения", - говорится в тексте агентства. Пекин также проинформирует все авиакомпании, что отныне они должны получать его официальное разрешение для входа в воздушное пространство или порты Тайваня. В таком случае Тайвань оказывается отрезанным от мира. Он столкнется с нехваткой основных поставок, в первую очередь, энергоносителей. Пекин начинает шантаж, чтобы добиться своего. Четвертый же вариант развития событий по Reuters - полная блокада Тайваня. В таком случае Пекин запретит всем судам заходить в воды вокруг Тайваня. Военные корабли и авиация НОАК будут выведены на ударные позиции, чтобы не допустить приближения войск США и Японии. Последние могут развернуть надводные боевые корабли и подводные лодки около Тайваня для прорыва блокады. Утверждается, что американские и японские подводные лодки могут даже начать топить военные корабли НОАК, обеспечивающие ее. Более того, после этого Пекин может решиться на удары по базам США в Японии. Столкновения на этой стадии ведут к тяжелым потерям военных кораблей и человеческим жертвам. При этом Пекин все еще будет предлагать переговоры с Вашингтоном, чтобы избежать большой войны. Василий Кашин уверен, что блокада Тайваня тоже не имеет для Китая практического смысла. "Месяц или два Тайвань может продержаться, у него хватит на это ресурсов. Зато там за это время соберется весь флот США и их союзников. И, соответственно, блокировать после этого будут уже совсем не Тайвань. Так что, такими методами Китай может вызвать экономический кризис. Но Тайвань тоже в таком случае провозгласит независимость - и все, до свидания", - объясняет неэффективность такого плана аналитик. Воздушно-ракетная операция Пятый сценарий описывает воздушно-ракетную операцию с акцентом на активном сопротивлении Тайваня. "Китайские лидеры решают нанести разрушительный воздушно-ракетный удар по обороноспособности острова. Цель состоит в том, чтобы сокрушить вооруженные силы Тайваня, деморализовать население и заставить Тайбэй сесть за стол переговоров, прежде чем США и их союзники смогут вмешаться", - описывают сценарий журналисты. Согласно нему, силы НОАК начинают массированные атаки по ключевым военным и гражданским целям, по аэродромам, портам, радарам ПВО, узлам связи, военным командным центрам и штабам, ракетные батареи, крупным военным кораблям и т.п. В ответ Тайвань мобилизует резервы и использует истребители и систему ПВО. "Баллистические и крылатые ракеты Тайваня большой дальности поражают китайские авиабазы, радары ракетных батарей и другие военные цели", - прогнозируют авторы. Василий Кашин подтверждает, что у Тайваня подготовлен план на случай вторжения сил НОАК, но при этом указывает, что баллистических ракет у него нет. "В 2017 года на острове была выдвинута концепция "Всесторонней концепции обороны Тайваня" адмиралом Ли Си-мином. Первый этап - рассредоточиться, выжить, сохранить силы. Вторая задача - при фазе высадки сил НОАК - нанести максимальные потери, используя противокорабельные ракеты и морские мины. И третий этап - контрудар по ослабленным силам противника", - говорит эксперт. Полномасштабная война И лишь шестой сценарий описывает полномасштабное вторжение Китая на остров. Этот сценарий возможен в случае, если в Пекине посчитают, что у них мало времени. Предыдущие меры - захват отдаленных островов, введение блокады или ведение воздушно-ракетной кампании - не дают гарантии, что Тайвань капитулирует, с чем согласен Кашин. Целью десанта НОАК в таком случае станет захват острова до того, как США и их союзники смогут ответить. Будут применяться воздушные, ракетные и кибератаки по ключевым военным и гражданским целям на всей территории Тайваня. Кроме того, удары будут нанесены Китаем и по базам США в Японии и Гуаме, что не отменяет их ответа. Так, их подводные лодки направятся в Тайваньский пролив для перехвата войсковых транспортов и военных кораблей НОАК. Транспортные самолеты и вертолеты НОАК направятся на Тайвань для захвата ключевых целей, - аэродромов, портов, правительственные и командные центры. Подразделения специальных сил КНР должны захватить или убить политическое и военное руководство острова. "Тайваньские военные с тайных и укрепленных позиций, переживших первоначальный натиск, наносят дальние ракетные удары по вторгающейся армаде и китайским портам....(...) Через несколько часов в Восточной Азии бушует крупная война", - заканчивает прогноз агентство. Российский эксперт Кашин говорит, что в любом случае, операция на Тайване будет крупнейшей полномасштабной войной за многие поколения. "Какое-то участие США, конечно, будет, вопрос какое именно - с целью не потерять лицо или реально попробуют спасти Тайвань. Я думаю, что американские удары будут, но на стягивание сил в прибрежные с Китаем воды понадобится две-три недели. Скорее всего, за это время китайцы и должны захватить остров. Это ключевой фактор, как и то, что в это время будут делать Россия и Иран. Если, скажем, Москва начнет в это время проводить учения в Западном военном округе, а Иран - в Персидском заливе и устроит что-то с "Хезболлой", то американцы просто не смогут разорваться", - говорит он. Как и когда: мнение российского эксперта Василий Кашин уверен, что в Китае уже понимают, каким образом нужно вести полномасштабную операцию по захвату острова. Он поделился с "Газетой.Ru" своим прогнозом, как именно будет проходить операция Пекина. "Любая китайская операция по захвату Тайваня должна быть очень быстрой, очень интенсивной и нацеленной не на удушение или запугивание, а именно на захват. Если мы посмотрим на уроки предыдущих кампаний за острова, например, за Фолкленды, то она определяется борьбой в море и в воздухе. Как только китайцы захватят господство в воздухе над островом, то можно будет сказать, что он их. А они могут это сделать. Наступление Китая будет строиться в три фазы. Первое - массированные удары ракетами и тяжелыми РСЗО по всем стационарным объектам военной инфраструктуры, особенно по позициям системы противовоздушной обороны и аэродромам. Первыми ударами НОАК попытается уничтожить систему ПВО и большую часть военно-воздушных сил надводную часть сил флота. После этого начнется вторая фаза - воздушное наступление. Авиация и беспилотники НОАК захватят господство в воздухе, додавят остатки ПВО, начнут отслеживать и наносить удары по сухопутным войскам и выносить береговую оборону. Дальше китайцы смогут воспретить маневры сухопутных сил противника. У них для этого есть довольно продвинутые десантные корабли и огромное количество вертолетов. Дело в том, что вы никогда не можете точно знать, где будет высадка, и потому вам нужно будет маневрировать к месту, откуда началось наступление. Но если в воздухе у вас вражеская авиация, контролирующая дороги, то эта способность исчезает. И, наконец, - операция по захвату одного из тайваньских портов, который будет, судя по всему, изолирован авиацией от остальной части острова. Порт захватят комбинированными ударами с моря и воздуха. Как только у Китая появится в руках первый порт, который будет надежно удерживаться, это будет означать его победу. Ведь после этого через него можно будет отправлять на обычных гражданских судах неограниченное количества войск и предметы снабжения. По сути, это уже захват", - говорит аналитик. Решение же об операции будет зависеть от итогов муниципальных выборов 2022 года и всеобщих 2024 года на Тайване. Если по их итогам китайцы поймут, что опять побеждает ДПП, и никто больше не заинтересован в диалоге с материком, то не позже 2025 года будет принято решение о начале операции, считает эксперт.