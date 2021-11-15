В Минздраве заявили о росте темпов вакцинации в России на шесть процентов

За неделю темпы вакцинации от коронавируса в России выросли на шесть процентов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

По словам министра, темпы вакцинации пожилых россиян за неделю возросли на 14 процентов. Всего за семь дней от COVID-19 привились более 3,2 миллиона человек.

Мурашко добавил, что российской вакциной «Спутник Лайт» привились более девяти миллионов человек. Более 41 миллиона россиян привито от гриппа, в их числе 1,5 миллиона детей, подчеркнул он.