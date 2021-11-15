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В Минздраве заявили о росте темпов вакцинации в России на шесть процентов

Lenta.ru
7 часов назад

За неделю темпы вакцинации от коронавируса в России выросли на шесть процентов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

В Минздраве заявили о росте темпов вакцинации в России на шесть процентов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам министра, темпы вакцинации пожилых россиян за неделю возросли на 14 процентов. Всего за семь дней от COVID-19 привились более 3,2 миллиона человек.

Мурашко добавил, что российской вакциной «Спутник Лайт» привились более девяти миллионов человек. Более 41 миллиона россиян привито от гриппа, в их числе 1,5 миллиона детей, подчеркнул он.

Ранее глава Минздрава Мурашко рассказал о комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа. По его словам, одновременное введение двух вакцин может сделать их действие эффективнее. «Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», — заключил министр.

Другое,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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