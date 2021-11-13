Украинский экс-генерал перечислил регионы, которые могут войти в состав России

Некоторые регионы Украины могут перейти в состав России, уверен бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль. В эфире телеканала "Украина 24" он подчеркнул, что слова киевских властей о том, что "все хорошо, все спокойно", не соответствуют действительности. "Под угрозой проекта "Новороссия" - Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области", - считает он. "Я беру там, где, по данным Российской Федерации, больше пророссийских настроений", - пояснил Москаль. В конце декабря прошлого года бывший украинский губернатор делал точно такое же предположение. Только вместе с названными пятью областями был назван еще один регион - Запорожская область. О так называемом проекте "Новороссия" начали говорить в 2014 году, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики решили создать конфедерацию, или Союз народных республик. Но обсуждение этого проекта было приостановлено в 2015 году, так как Минские соглашения, которые подписали ДНР и ЛНР с Украиной, не предполагают создание Новороссии. Что касается России, то Москва признает целостность территории Украины и не намерена ни на кого нападать. "Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О том, что Россия не хочет воевать с Украиной, в сентябре сказал депутат Госдумы Леонид Калашников. "Полноценная война может быть развязана, только если они [украинские власти] устроят какую-то провокацию, как устроил [Михаил] Саакашвили в Грузии в свое время", - приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что Россия не будет "этим заниматься, не собирается воевать с украинцами". "Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами", - уверен парламентарий. Но украинские власти не верят таким заявления со стороны Москвы. Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в октябре этого года призвал все области Украины готовиться к вторжению со стороны России. "Отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует", - подчеркнул он, отметив, что Украина должна быть готова к этому, "в каждой области". Не в первый раз со стороны Киева звучат слова о войне с Россией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил такую вероятность. Правда, он выразил мнение, что это было бы "наибольшей ошибкой". Вместе с тем эксперты считают, что Украина самостоятельно может распасться на части. В прошлом году бывший украинский министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко сравнил ситуацию на Украине с Югославией. "Я вижу, как мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу", - сказал он, пояснив, что киевские власти сами подтолкнули страну к развалу. Причиной тому он назвал отказ от реализации воли народа (мира в Донбассе) в пользу вооруженных "добровольцев". В России тоже считают, что сейчас на Украине происходит "глубокий раскол", что может привести к отделению Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья, как на то указывал и украинский политик Геннадий Москаль. Такое мнение в мае прошлого года выразил сенатор Владимир Джабаров, полагая, что эти области последует за Донбассом.