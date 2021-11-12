Сборную России в Мариборе «убил» судья? Самый обидный проигрыш в XXI веке

«Чемпионат» продолжает спецпроект «Решающие матчи сборной России». В новой серии — Марибор-2009.

Почти 11 лет назад сборная России проиграла, возможно, самый обидный матч в современной истории. Словению и кошмар в Мариборе до сих пор вспоминают, когда речь заходит о матчах, где никак нельзя ошибаться. Россия уступила 0:1 и не поехала на чемпионат мира 2010 года. Это был последний шанс для той самой сказочной команды Хиддинка сыграть на турнире такого уровня. И парни его упустили.

Видео дня

Предыстория

«У России нет шансов. Мы поедем в ЮАР»

Напомним контекст: Россия провела классный групповой этап и вовсю боролась с Германией за первое место. Но два минимальных поражения от главного конкурента перечеркнули надежду попасть в ЮАР без дополнительных игр. Итоговое отставание от немцев составило четыре очка, зато россияне квалифицировались в «стыки» с первого места и стали сеяными. Поэтому вместо Франции, Греции или Украины соперниками команды могли стать Ирландия, Босния, Словения и самый неприятный вариант – Португалия. Но жребий прошёл по позитивному сценарию – Россия получила команду, которую хотела. Словения того периода – слабая по составу и рейтингу (49-е место в рейтинге ФИФА) – не считалась серьёзным конкурентом для сборной. Аршавин был доволен, а Кержаков и вовсе спрогнозировал спокойный выход на чемпионат мира.

В принципе это неудивительно – Хиддинк практически полностью сохранил состав с Евро-2008, а некоторые стали только сильнее – Аршавин играл в основе «Арсенала», как и Билялетдинов в «Эвертоне», Павлюченко периодически выходил в «Тоттенхэме», проблемы были только у Жиркова – тот в сентябре лечил травму, в октябре изредка попадал в заявку «Челси», поэтому к ноябрю был явно не в идеальной форме.

Но это мало волновало словенцев. В стране почему-то искренне верили в свою команду. Так, бывший форвард сборной Златко Захович неожиданно спрогнозировал проход словенцев.

«Нормальный жребий. У России нет шансов, а мы поедем в ЮАР. Россия – вообще нефутбольная страна. Я видел матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» в «Лужниках». Там были полупустые трибуны! Значит, футбол у вас мало кому интересен. Москва – один из самых больших городов на земле. Вашему народу действительно больше подходит игра в хоккей», – сказал он в интервью «СЭ».

Вряд ли эти слова всерьёз восприняли в России. Слишком уж высока тогда была убеждённость в итоговом успехе.

Решающий матч

Два удаления всё сломали?

Первый матч «стыков» играли в Москве. В старте вышли все лидеры – Жирков, Аршавин, Павлюченко, Билялетдинов. Но уже тогда не покидало ощущение, что с командой что-то не так. Словенцы здорово отбивались от атак, сами периодически остро отвечали. Но за счёт класса к началу второго тайма Россия вела 2:0. А это почти наверняка гарантировало команде выход в плей-офф. Первые сомнения возникли на 87-й минуте – Акинфеев в прыжке отразил удар Корена, а полузащитник Печник здорово сыграл на добивании. 2:1 – победа, но очень скользкая. И тот результат, который добавил ещё больше уверенности сопернику.

Второй матч проходил через четыре дня. Россияне прилетели в Марибор за двое суток и в первую же ночь гости подготовили неприятный, но ожидаемый сюрприз. В соседнем от отеля здании вдруг начались мощные ремонтные работы. Естественно, почти никто из игроков не выспался.

Хиддинк ограничился одним изменением в составе – вместо Семака в основе вышел Янбаев. Но кардинально поменялся сценарий. Словенцы задавили Россию с первых минут, имели несколько хороших возможностей забить, но сделали это в самом конце тайма. Дедич опередил Игнашевича и замкнул навес партнёра.

Во втором тайме на поле вышли Семак и Кержаков. Нападающий «Динамо» освежил атаку, появились моменты, но на 66-й минуте всё изменилось. Кержаков безуспешно попытался выбить мяч из рук вратаря, это не понравилось словенцам, завязалась драка. И судья Терье Хауге показал игроку красную карточку. Хиддинк вскоре отреагировал, выпустив на замену Погребняка. Он, кстати, нанёс первый удар в створ ворот соперника. Последний реальный шанс забить появился у Жиркова за пять минут до конца основного времени, но тот с острого угла пробил в руки Хандановичу. А в дополнительное время Юрия удалили после очередной потасовки.

Последствия

Судейский и кальянный скандал

Работа судьи ещё долго обсуждалась в медиа. Ведь, помимо двух удалений россиян, Хауге не придал значения предмету, выброшенному на поле в сторону Акинфеева во втором тайме. Болельщики предположили, что это был швейцарский нож. Но вместо реакции (в России требовали технического поражения или переигровки) судья просто отнёс предмет резервному судье.

Хиддинк также бушевал из-за действий рефери после игры, не согласившись с двумя удалениями.

«Кержаков сказал, что вратарь его атаковал, он же никаких ответных действий не предпринял. Я этого, повторяю, пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но я должен доверять своим игрокам. И если так всё и было, то судья принял неправильное решение и тем самым оказал большое влияние на ход поединка», – сказал он сразу после игры.

В прессе появилась информация, что после матча норвежский судья извинился перед Хиддинком за удаление Кержакова. Но ни одна из сторон это не подтвердила. Через некоторое время Хауге всё-таки выступил, но признался в другой ошибке – удалении Жиркова.

«Жалею только об одном своём решении. Об эпизоде, в котором я удалил Жиркова. Он побежал забрать мяч у одного из запасных сборной Словении, стоявшего за пределами поля. Запасной взял мяч в руки, затем выпустил. Жирков продолжал на него надвигаться, так что я был вынужден показать россиянину вторую жёлтую карточку. Но спровоцировал-то ситуацию словенец, и я должен был вынести предупреждение и ему. К сожалению, не видел, кто именно из запасных участвовал в эпизоде, иначе он тоже получил бы жёлтую карточку. Вот это и есть та единственная ситуация, о которой я сожалею», – сказал рефери.

Аршавин после игры просто извинился. А Хиддинк улетел на родину, хоть и сообщил, что не собирается расторгать контракт, который был подписан до июля 2010 года. От продления он отказался ещё перед стыковыми матчами. Страна и сборная же находились в шоке.

Но на этом история не закончилась. Через месяц после поражения на Первом канале вышла передача «Человек и Закон», где игроков сборной обвинили в слишком расхлябанном отношении к работе. Показали сюжет, в котором футболисты якобы перед первым матчем со Словенией курили кальян и пили алкоголь. Братья Березуцкие позже даже подали в суд на создателей, но выиграть дело не удалось.