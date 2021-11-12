В минувший четверг жители Карелии и Санкт-Петербурга заметили в небе неопознанный летающий объект. Летящий большой сверкающий шар попал на видео, запись появилась в распоряжении телеканала «Москва 24».

Проносящийся по небосводу яркий объект могли наблюдать в разных частях Северной столицы, а в Петрозаводске вспышка была настолько сильной, что небо на мгновение просветлело.

Астрономы предполагают, что это был болид – очень яркий метеор.