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Тысячи фламинго на озере Караколь показали на видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Тысячи фламинго остановились на озере Караколь в Казахстане. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

Во время перелета на юг огромное количество розовых птиц сделали остановку на казахстанском озере, которое является постоянной «стоянкой» для пернатых в этот период.

Находящийся в 10 километрах от Актау искусственный водоем изначально образовался как отстойник для местных предприятий. Однако позднее там возникли благоприятные условия для гнездования, зимовки и отдыха ряда птиц.Сейчас озеро Караколь является особо охраняемой природной территорией зоологического заказника республиканского значения.

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