Тысячи фламинго на озере Караколь показали на видео

Тысячи фламинго остановились на озере Караколь в Казахстане. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».
Во время перелета на юг огромное количество розовых птиц сделали остановку на казахстанском озере, которое является постоянной «стоянкой» для пернатых в этот период.
Находящийся в 10 километрах от Актау искусственный водоем изначально образовался как отстойник для местных предприятий. Однако позднее там возникли благоприятные условия для гнездования, зимовки и отдыха ряда птиц.Сейчас озеро Караколь является особо охраняемой природной территорией зоологического заказника республиканского значения.