Тысячи фламинго на озере Караколь показали на видео

Тысячи фламинго остановились на озере Караколь в Казахстане. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

Во время перелета на юг огромное количество розовых птиц сделали остановку на казахстанском озере, которое является постоянной «стоянкой» для пернатых в этот период.