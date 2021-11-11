Евросоюз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах

Европейский союз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на внешних границах ЕС. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе, передает «Интерфакс».

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«Спланированная инструментализация людей белорусским режимом в политических целях за последние дни приобрела новое тревожное измерение», — сказал европейский дипломат.

По его словам, белорусская армия якобы сопровождает группы беженцев к границам государств-членов Евросоюза и принуждает этих людей въехать на территорию ЕС.

Боррель подчеркнул, что страны Союза не перестанут противодействовать «спонсируемой» белорусскими властями нелегальной миграции, в частности, незаконный ввоз мигрантов, «который организован белорусским режимом». Глава дипломатии ЕС заявил, что в отношении Белоруссии могут быть введены санкции.

«Основополагающие ценности будут и впредь определять наши действия, особенно в том, что касается защиты прав человека в среде мигрантов», — добавил дипломат.