Повседневные привычки, портящие зрение

Работа при слабом освещении, недостаток воды и чтение в транспорте — эти и другие повседневные привычки могут привести к ухудшению зрения, сообщила «Газете.Ru» доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

«Работа за ярким экраном в темном помещении очень сильно утомляет глаза. Мы вынуждены постоянно фокусироваться на объектах разной освещенности — например, переводить взгляд с монитора на клавиатуру и обратно. Органы зрения не успевают перестраиваться с такой большой скоростью – чтобы зрачки расширились и привыкли к яркому свету нужно пять секунд, чтобы сузились для темноты требуется до 5 минут. Такой режим работы приводит к переутомлению, покраснению глаз, головной боли и провоцирует снижение остроты зрения», — сказала она.

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Потребление малого количества воды также негативно влияет на глаза, продолжила врач.

«Недостаток воды в организме может привести как сухость и дискомфорту в глазах. Есть один нюанс, аналогичные симптомы есть и «синдрома сухого глаза» — самостоятельной патологии, которая требует медикаментозного лечения. Поэтому если вы восстановили водный баланс, но симптомы сохраняются, не откладывайте визит к специалисту», — отметила она.

Еще одно обстоятельство, которое может негативно повлиять на зрение — использование готовых очков, добавила Шилова.

«Многие люди продолжают покупать и использовать готовые очки для зрения, хотя они опасны. При выписке рецепта офтальмолог учитывает много индивидуальных особенностей человека — центровка линз, их межцентровое расстояние, степень рефракции. Конечно, в готовых очках учесть всего этого не получится. В них обычно используют линзы с одинаковой оптической силой, и эти значения целые. На практике же у большинства пациентов глаза видят по-разному, и значение диоптрий не целое число — например, -1,5 на одном глазу и -1,75 на другом. Так, готовые очки приведут к переутомлению глаз и головной боли, а при долговременном использовании зрение ухудшится», — пояснила она.

Еще одна вредная для глаз привычка — чтение в транспорте. В движении руки не остаются на месте, им передается вибрация от работающего мотора, они дергаются от каждой неровности на дороге — даже когда человека этого не ощущает, микродвижения все равно совершаются, подчеркнула медик.