Стало известно, сколько зарабатывают российские блогеры-миллионники

Заработок автора на YouTube складывается из доходов от рекламных вставок Google, подписки YouTube Premium, суперчатов и суперстикеров, а также спонсорства. За миллион просмотров на канале в месяц в русскоязычном регионе можно заработать от $50 до $3 тыс., рассказал в беседе с «Газетой.Ru» операционный директор компании Mediacube Роман Колодко.

«На YouTube гораздо большую роль играет количество просмотров на канале, чем подписчики. В русскоязычном регионе за каждые 1000 просмотров блогер может заработать от $0,05 на роликах до 2 минут и до 3$ за ролики от 20 минут с хорошим удержанием. Такая разбежка зависит от показателя RPM (Revenue per Mile — доход, который получает автор за каждые 1000 просмотров) конкретного канала», — поделился Колодко.

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Эксперт объяснил, что на RPM влияют возраст и вовлеченность аудитории, тематика канала и частота публикаций.

«Чем платежеспособнее аудитория — тем дороже она стоит для рекламодателя. Например, на техноблоги будут настраивать рекламу магазины техники и электроники в поисках потенциальных покупателей гаджетов. Рекламное место на роликах такой тематики будет стоить выше, чем на канале с челленджами. Если новый контент выходит регулярно — увеличивается количество просмотров на канале, а значит и просмотров рекламных вставок. Главное, чтобы контент все еще держал внимание зрителя до этого момента», — рассказал Колодко.

Он также привел в пример канал с челленджами, который в основном смотрит аудитория младшего возраста. Ролики от 20 минут могут вместить до 4-5 рекламных вставок. Если хотя бы половина зрителей досмотрит до этих моментов, то за миллион просмотров такого видео автор получит от $500 до $2 тыс. (от 35 тыс. руб. до 141 тыс. руб.). В то же время часовое видео на бизнес канале с перерывами на рекламу каждые 7-9 минут может заработать за миллион просмотров $700-$2,5 тыс. (от 50 тыс. руб. до 177 тыс. руб.).