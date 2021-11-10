В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

В России предрекли снижение надежности кораблей «Союз»

Lenta.ru
10 часов назад

Снижение нагрузки на производственные мощности ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» может повлиять на качество космических кораблей «Союз». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад специалистов научно-производственного объединения (НПО) «Техномаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

В России предрекли снижение надежности кораблей «Союз»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В России отметили связь нагрузки на производственные мощности РКК «Энергия» с надежностью космических аппаратов. В тезисах доклада НПО «Техномаш» к научно-технической конференции ученых и специалистов РКК «Энергия» предрекли снижение надежности космических аппаратов.

«Может существенно снизиться уровень технического состояния и надежности (уровень качества изготовления) пилотируемых и транспортных космических аппаратов производства завода экспериментального машиностроения РКК “Энергия” вследствие снижения загрузки производственных мощностей», — предупредили авторы доклада.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) одобрило идею перекрестных космических полетов с Россией. Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано отметил, что инициатива подразумевает полеты астронавтов НАСА на кораблях «Союз».

В сентябре заместитель гендиректора РКК «Энергия» Александр Деречин отметил невозможность наращивания исследований на низкой околоземной орбите. В ходе вступления на международной Гагаринской конференции он сообщил, что расширение исследований требует дополнительного финансирования.

Другое,РКК Энергия,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители