Экс-солистка группы "Время и Стекло" госпитализирована

Экс-солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву госпитализировали, информация об этом появилась в ее Instagram 6 ноября. "В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA, концерт, запланированный на сегодня, 6 ноября, к сожалению, не состоится", — говорится в сообщении в сторис. Уточняется, что в настоящее время певица "находится в госпитале и проходит обследование". Подробности произошедшего не приводятся. Дорофеева готовилась к концерту в Египте. Ее сольная карьера началась после того, как в марте прошлого группа "Время и Стекло", солисткой которого она была, распалась. Ранее сообщалось, что гитариста рок-группы "Коррозия металла" Игоря Королева госпитализировали в состоянии шока после того, как ему отрезало палец углошлифовальной машиной.