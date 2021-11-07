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Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева госпитализирована

Газета.Ru
4 часа назад

Экс-солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву госпитализировали, информация об этом появилась в ее Instagram 6 ноября. "В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA, концерт, запланированный на сегодня, 6 ноября, к сожалению, не состоится", — говорится в сообщении в сторис. Уточняется, что в настоящее время певица "находится в госпитале и проходит обследование". Подробности произошедшего не приводятся. Дорофеева готовилась к концерту в Египте. Ее сольная карьера началась после того, как в марте прошлого группа "Время и Стекло", солисткой которого она была, распалась. Ранее сообщалось, что гитариста рок-группы "Коррозия металла" Игоря Королева госпитализировали в состоянии шока после того, как ему отрезало палец углошлифовальной машиной.

Экс-солистка группы "Время и Стекло" госпитализирована
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Надя Дорофеева,Игорь Королев,
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