В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли останки девяти погибших

В районе крушения самолета Ан-12 в Иркутской области были найдены останки всех девяти погибших. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренного ведомства. "В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших", - уточнили в ведомстве. Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", который следовал в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, исчез с радаров вечером 3 ноября. Экстренные службы установили место крушения воздушного судна недалеко от поселка Пивовариха. Лайнер сгорел, в течение ночи на месте ЧП работали следователи и спасатели. Всего на борту было девять человек. Жертвами авиакатастрофы стали пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавших груз. Ранее сообщалось, что представители минтранса Белоруссии прибудут в Иркутск для расследования катастрофы Ан-12.