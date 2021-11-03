Центр им. Гамалеи разработал тест, определяющий подлинность вакцинации от COVID

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создал специальный тест, который поможет установить, действительно ли человек прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом "Известиям" сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, тест на наличие антител к мембранному белку аденовируса Ad26 позволяет определить, прививался ли человек "Спутником V" или "Спутником Лайт": этот аденовирус входит в состав обеих вакцин и выполняет функцию транспортировки в клетки фрагмента коронавируса SARS-CoV-2. Гинцбург отметил, что в естественной среде аденовирус Ad26 очень редко встречается у людей. "Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что вакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", - заявил вирусолог. В центре им. Гамалеи уже около месяца проводятся такие тесты с кровью пациентов из реанимаций ковидных госпиталей. "Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы", - отметил Гинцбург. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с "Газетой.Ru" объяснил, что новый тест не сможет выявлять факт вакцинации двумя другими российскими препаратами от коронавируса - "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". "КовиВак и "ЭпиВакКорона" этим тестом выявляться не будут. По крайней мере, "ЭпиВакКорона" применяется очень мало. Производство "КовиВак" достаточно сложное. В результате эти вакцины особого значения у нас не имеют. Они не повлияют на поддельные сертификаты", — рассказал он. Альтштейн в целом критически высказался о разработанной новосибирским центром "Вектор" вакцине "ЭпиВакКорона". Он назвал ее "несчастьем", поскольку препарат оказался неэффективным и не вырабатывает антител к коронавирусу. "Если на "ЭпиВакКорону" будут брать поддельные сертификаты, тогда это то же самое, что прививаться этой вакциной. Отличий тут нет", - заключил эксперт. По его мнению, разработанный центром им. Гамалеи тест не будет массово применяться по отношению к вакцинированным, потому что нацелен не на выявление факта прививки, а на обнаружение мошенников, которые продают поддельные сертификаты. "Тесты будут использовать как научное исследование, но вести каждого человека и проверять, вакцинировался он или нет, конечно, не будут. Проверить каждого вакцинированного невозможно, тест-то непростой", - пояснил эпидемиолог. Проблема поддельных сертификатов о вакцинации активно обсуждается с прошлой недели. По сообщению компании Group-IB, с сентября они обнаружили в сети более 3 тыс. предложений по продаже сертификатов (в 20 раз больше по сравнению с летом 2021-го). Отдельно продаются QR-коды, справки на наличие или отсутствие антител к коронавирусу, положительные или отрицательные ПЦР-тесты. В МВД 2 ноября сообщали, что в России за последние четыре месяца возбудили более 500 уголовных дел о поддельных прививочных сертификатах и других документах, связанных с COVID-19. По запросу полиции заблокировано более 2 тыс. интернет-ресурсов, предлагавших поддельные документы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подделку сертификатов о вакцинации неприемлемой. Вице-премьер Татьяна Голикова напоминала, что люди, подделывающие сертификаты о прививке, не только нарушают закон, но и несут ответственность за распространение коронавирусной инфекции в стране. В конце октября Гинцбург уже говорил, что 80% людей, заявлявших о вакцинации "Спутником V" и после этого перенесших COVID-19 в тяжелой форме, в итоге признавались, что купили сертификаты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что только 2-5% прошедших полный курс вакцинации россиян заражаются коронавирусом.