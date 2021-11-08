20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: как решить проблему донорства органов

Расширение круга потенциальных доноров в России и международное сотрудничество в сфере взаимной передачи трупных органов позволит увеличить число трансплантаций, от которых зависят жизни тысяч людей. Об этом говорится в проекте «20 идей по развитию России» общественного деятеля Дмитрия Давыдова.

Давыдов отмечает, что количество россиян, нуждающихся в пересадке донорских органов, растет с каждым годом. В 2019 году было проведено более 2400 трансплантаций, а в листе ожидания на 2020 год значилось более 9500 имен. Многие из тех, кому необходима пересадка донорского органа, просто не дожидаются момента, когда подойдет их очередь.

В качестве одного из способов решения проблемы нехватки донорских органов автор «20 идей» предлагает расширить круг лиц, которые могут выступить в качестве живых доноров. На сегодняшний день в России живым донором может стать только человек, состоящий в кровном родстве с реципиентом – получателем органа.

Давыдов указывает, что данное ограничение существенно сужает круг людей, готовых пожертвовать своим органом ради спасения жизни близкого человека. Общественный деятель предлагает перенять опыт европейских стран и США, где разрешена трансплантация от неродственного донора.

По мнению Дмитрия Давыдова, России следует начать с разрешения на донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года; гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка; а также родителями и их приемными детьми.

По словам общественника, этот шаг позволит сохранить принцип передачи органа по родственным связям и одновременно расширить круг потенциальных доноров, не ограничиваясь только генетическим родством.

Давыдов подчеркивает, что благодаря строгим законам и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии, России удалось декриминализировать сферу донорства органов. По его мнению, предлагаемые изменения можно внедрить без рисков возникновения потенциальных негативных факторов, таких как психологическое давление, принуждение или передача органов за вознаграждение.

Вторая инициатива, призванная улучшить ситуацию в области трансплантологии, касается международного сотрудничества в сфере передачи трупных органов. Общественник напоминает, что в России трансплантация трупных органов происходит по принципу презумпции согласия, то есть изъятие подходящих к трансплантации органов и тканей после диагностирования смерти мозга разрешено по умолчанию, если умерший или его родственники при жизни не заявили об обратном.

Дмитрий Давыдов предлагает России выступить инициатором создания международной организации, которая будет действовать как посредник в интересах пациентов, которым необходима пересадка. Участниками организации могут стать страны, с которыми у России уже есть связи в области здравоохранения. Финансировать организацию общественник предлагает за счет страховых компаний и государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов.

Принцип работы этой организации, по словам автора «20 идей», можно понять на примере успешно действующих в Европе некоммерческих фондов Eurotransplant и Scandiatransplant.

В первую входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Во вторую - Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Эстония.

Если в одной из этих стран появляется трупный орган, который не подходит ни одному реципиенту в собственной стране, ему находят получателя в другой стране, входящей в организацию, благодаря общей базе данных и программе, определяющей соответствие органа и получателя.

«Учитывая относительно высокое качество российской медицины на Евразийском пространстве и возможности в сфере информационных технологий, мы уверены, что поддержка такой инициативе на международной арене обязательно найдется», - говорит Дмитрий Давыдов.

Как считает автор «20 идей», создание международного фонда обмена трупными органами позволит облегчить и ускорить взаимодействие между медицинскими учреждениями в разных субъектах РФ в масштабах одной страны, увеличить количество пересадок за счет расширения географии поиска и даст людям дополнительные шансы на своевременную трансплантацию, от которой зависит их жизнь.