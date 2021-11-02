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Премьер Чехии предрек Европе энергетическую бедность без российского газа

Газета.Ru
9 часов назад

Странам Европы необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также начать использовать газопровод «Северный поток – 2» (СП-2). Такое мнение в понедельник, 1 ноября, выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Европе предрекли энергетическую бедность без российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Газопровод «Северный поток» — вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы. Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения. Блокирование транзитных мощностей [«Северного потока – 2»] европейскими политиками не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа», — передает его слова газета «Известия».

Как убежден чешский премьер, жителям Европы может грозить энергетическая бедность, если европейские страны не откажутся от текущей политики в газовом вопросе.

«Вместо того чтобы вести переговоры с Россией, европейские политики блокируют транзитные мощности газопроводов «Северный поток – 2» и OPAL, ссылаясь на опасения, что ЕС будет зависеть от России. Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа», — резюмировал Бабиш.

Другое,Андрей Бабиш,Газпром,ООН,ЕС,газета "Известия",
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