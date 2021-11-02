Европе предрекли энергетическую бедность без российского газа

«Газопровод «Северный поток» — вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы. Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения. Блокирование транзитных мощностей [«Северного потока – 2»] европейскими политиками не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа», — передает его слова газета «Известия».