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Состояние Илона Маска впервые достигло $300 млрд

Газета.Ru
1 час назад

Состояние предпринимателя Илона Маска достигло $300 млрд из-за повышения котировок Tesla. Об этом сообщает Forbes. Отмечается, что бумаги Tesla после открытия торгов 1 ноября подскочили на 3,2% и на максимуме торговались по $1150. Ранее Маск на своей странице в Twitter прокомментировал заявление исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвида Бизли, который призвал Маска потратить 2% своего состояния на решение проблемы голода в мире. Маск написал, что если ВПП сможет объяснить, как $6 млрд смогут решить проблему голода в мире, то он продаст свои акции Tesla. Он добавил, что финансовая отчетность должна быть прозрачной, чтобы все видели, как тратятся деньги. До этого Маск рассказал, что готов распродать все имущество, чтобы заселить Марс. По его словам, заселение Красной планеты требует больших финансовых вложений и он хочет продемонстрировать решительность в колонизации планеты. Позже бизнесмен заявлял, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году. Он указал, что стоимость самодостаточного города на Марсе обойдется в сумму от $100 млн до $10 трлн.

Состояние Илона Маска впервые достигло $300 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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