Президент Молдавии прокомментировала продление контракта с "Газпромом"

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика довольна подписанным контрактом с "Газпромом" на поставку газа. Интервью с молдавским лидером публикует "Коммерсантъ". "Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом... Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - заявила Санду. Она отметила, что повышение тарифов планируется, но не такое большое, как могло бы быть, если бы газ приобретался по рыночной цене. Комментируя согласие Молдавии по новому контракту выплатить долг за поставки газа, Санду заявила, что "нужно время", чтобы разобраться с документами и формальностями. "Мне кажется, это позитивный прецедент в наших отношениях с Российской Федерацией, что мы можем решить вопрос, даже такой серьезный вопрос - газовый кризис. Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи", - сказала президент. Ранее Молдавия продлила контракт с "Газпромом" на пять лет. Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает в понедельник, 1 ноября. С этого дня "Газпром" начал поставки газа в Молдавию по новому контракту. Молдавия должна провести независимый аудит долга "Молдовагаза" перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока "Молдовагаз" должна будет вернуть долг.