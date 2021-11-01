В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.42
Войти в почту

Президент Молдавии прокомментировала продление контракта с "Газпромом"

Газета.Ru
4 часа назад

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика довольна подписанным контрактом с "Газпромом" на поставку газа. Интервью с молдавским лидером публикует "Коммерсантъ". "Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом... Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - заявила Санду. Она отметила, что повышение тарифов планируется, но не такое большое, как могло бы быть, если бы газ приобретался по рыночной цене. Комментируя согласие Молдавии по новому контракту выплатить долг за поставки газа, Санду заявила, что "нужно время", чтобы разобраться с документами и формальностями. "Мне кажется, это позитивный прецедент в наших отношениях с Российской Федерацией, что мы можем решить вопрос, даже такой серьезный вопрос - газовый кризис. Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи", - сказала президент. Ранее Молдавия продлила контракт с "Газпромом" на пять лет. Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает в понедельник, 1 ноября. С этого дня "Газпром" начал поставки газа в Молдавию по новому контракту. Молдавия должна провести независимый аудит долга "Молдовагаза" перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока "Молдовагаз" должна будет вернуть долг.

Президент Молдавии прокомментировала продление контракта с "Газпромом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители