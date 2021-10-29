Суд в США утвердил приговор Олегу Тинькову по налоговому делу. В тюрьму его решили не сажать

Суд в Калифорнии утвердил мировое соглашение между основателем группы «Тинькофф» Олегом Тиньковым и американскими налоговиками. Судья решил не отправлять российского бизнесмена в тюрьму в связи с его состоянием здоровья. Ранее Тиньков заплатил более $500 млн, чтобы урегулировать претензии со стороны властей США. По двум эпизодам миллиардеру грозило в общей сложности шесть лет тюрьмы. Об исходе налогового дела рассказал РБК. Судья подчеркнул, что считает приговор Тинькову без реального тюремного срока приемлемым, хоть речь и идёт о финансовом преступлении. Со ссылкой на медицинские документы он отметил, что российский бизнесмен мог бы умереть в заключении. В 2019 году основателю Тинькофф-банка диагностировали лейкемию, но рассказал он об этом только весной 2020-го. Миллиардер перенёс трансплантацию костного мозга в Берлине, после чего ему провели несколько курсов химиотерапии. В декабре 2020 года Тиньков рассказал , что у него наступила полная ремиссия. При этом по решению суда предприниматель в течение года будет находиться под надзором. Но он будет осуществляться за пределами США. «Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся», — заявил Тиньков по итогам заседания суда. В чём обвиняли Тинькова Налоговая служба США посчитала, что предприниматель в налоговой декларации за 2013 год занизил свои доходы, не отчитавшись о деньгах от продажи недвижимости — указанная сумма составляла почти $206 000. Речь идёт о времени, когда TCS Group Holding PLC (головная компания Тинькофф-банка) вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже. Акции группы, которыми владел Тиньков, оценивались в $1 млрд. США инициировали судебные слушания в феврале 2020 года, предприниматель тогда находился в Лондоне. Тиньков остался на свободе, так как внёс залог в 20 млн фунтов стерлингов ($27 млн), но суд наложил на него ограничения, в том числе на передвижение по городу. Американская сторона требовала экстрадиции Тинькова из Британии, но слушания по этому делу неоднократно переносились. Позже бизнесмен рассказал, что борется с лейкемией в острой форме, однако в декабре объявил о полной ремиссии. Ранее стало известно , что основатель группы «Тинькофф» выплатил $448,96 млн, чтобы урегулировать налоговые претензии со стороны властей США. Американский Минюст ранее сообщал, что предприниматель согласился заплатить сумму, которая включает налоги с 2013 года, проценты по ним и штраф за гражданское мошенничество. С учётом дополнительного штрафа общая сумма, которую заплатил Олег Тиньков, составила $509 млн. Фото: Wikipedia / Tinkoff Bank .jpeg#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oleg_Tinkov_(office).jpeg), CC BY-SA 4.0